Les Lions de Genève ont arraché une victoire inespérée dimanche à Lucerne pour leur premier match de championnat (72-71). Les vainqueurs de la Supercoupe étaient encore menés de 5 points à moins d’une minute de la fin (71-66) à Lucerne. Un dernier panier de Colter (14 points au total) à 12 secondes de la sirène a permis aux derniers finalistes du championnat d’arracher un succès compliqué.

Débuts réussis pour Pully-Lausanne

A Pully, les Foxes ont aussi entamé la saison de LNA de la meilleure des façons en battant Boncourt à domicile (81-72). Jonathan Wade, qui n’a pas quitté le terrain une seule seconde, a compilé 31 points pour les Foxes. L’Américain, qui avait rejoint ses coéquipiers lundi seulement, s’est montré très solide au tir (61% de réussite). Les joueurs suisses de Randoald Dessarzin ont aussi été à la hauteur, à l’instar d’Alexander Hart à l’intérieur (9 points et 18 rebonds) et de Lucas Pythoud à la construction du jeu (4 points et 11 assists). Pully-Lausanne a fait la différence en réussissant un partiel de 10-0 dans le troisième quart, pour prendre 7 points d’avance.

Savoy mène Neuchâtel à la victoire

Dans le derby romand du jour, Union Neuchâtel s’est imposé sur le parquet de Monthey (68-61). Les Chablaisiens peuvent avoir des regrets, eux qui ont mené durant presque toute la partie. Les visiteurs sont revenus dans le dernier quart, emmenés par leur capitaine Brian Savoy (20 points). Les 44 points combinés du duo Cochran-Wright n’ont pas suffi pour Monthey.

