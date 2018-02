Les Lions de Genève ont battu les Starwings Bâle 86-76 en match en retard de la 16e journée de LNA. Ils rejoignent ainsi Lugano à la 2e place, à deux longueurs du leader Fribourg Olympic.

Les visiteurs ont pris le large dès le premier quart (27-15) et ont toujours fait la course en tête. Addison (23 points) et Mladjan (21) ont été les plus en vue chez les Lions, alors que les 29 points inscrits par Calasan n'ont pas suffi aux Starwings pour créer la surprise. (si/nxp)