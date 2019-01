Il a fallu une bonne période pour que les Nuggets oublient leur déroute face au double champion NBA en titre, qui leur avait marqué 51 points (nouveau record NBA) dans le seul premier quart-temps mardi.

Une fois ce cauchemar mis de côté, la franchise du Colorado a survolé la rencontre et écoeuré les Bulls avec pas moins de sept joueurs à 10 points et plus, emmenés par Jamal Murray (25 pts).

Menés de deux points (30-28) après la première période, ils ont rallié les vestiaires à la pause avec 14 points d'avance (61-47) et n'ont plus été inquiétés.

L'arrière finlandais de Chicago Lauri Markkanen a tenté avec ses 27 points et 10 rebonds de relancer son équipe. Mais il est le seul à avoir surnagé, tandis que Zach Lavine terminait la rencontre avec 8 petits points et un calamiteux 4 sur 15 au tir.

Denver reste 2e de la conférence Ouest (30 v-14 d), à une victoire du leader Golden State (31 v-14 d), tandis que Chicago est 14e et avant-dernier à l'Est (10 v-35 d). (AFP/nxp)