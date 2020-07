Et un de plus, le petit feuilleton du basket romand continue. Après Stimac, Jaunin, Jurkovitz et Derksen, partis de Fribourg Olympic pour signer avec les Lions de Genève ces dernières semaines tandis que Cotture et Hart faisaient le chemin inverse et passaient du Pommier à Saint-Léonard, un nouveau joueur vient de changer de crèmerie.

Selon l'agent genevois Sevag Keucheyan, confirmant une information de «La Liberté», Robert Zinn (1,95m, 25 ans) s'est engagé pour les deux prochaines saisons avec le double champion en titre fribourgeois. L'ex-shooteur de Boncourt tournait lors du dernier exercice avec les Lions à 6 points 3 assists et 2 rebonds en 19 minutes de moyenne en SB League.

Au bénéfice d'un contrat de deux ans à Genève, l'international suisse a été libéré de son engagement envers la formation genevoise par le président Imad Fattal, qui a recruté Derksen, Jaunin et Kovac au même poste. «Il avait de la peine à se projeter sur sa place dans l'équipe. On a donc choisi de le libérer», a confié la patron des Lions.

Jérémy Santallo