Pas grand monde ne croyait vraiment en Fribourg Olympic dans ce premier tour qualificatif de Champions League. Le champion de Suisse en titre s'est pourtant imposé de magnifique manière 78-76 en Russie, face à l'Avtodor Saratov, cinquième de son prestigieux championnat national l'an dernier. Grâce à cette victoire historique, les Fribourgeois se rendront à Groningue dès mardi pour le second tour qualificatif. Le match retour aura lieu vendredi.

Au lendemain de cette victoire inattendue, Dusan Mladjan (18 points samedi et meilleur marqueur) a pris le temps de raconter par quels états d'âme il est passé. Sans trop s'enflammer. Pas le genre de la maison.

- Dusan Mladjan, vous êtes déjà de retour en Suisse?

Non, pas encore. Nous sommes toujours à Moscou. Le retour est prévu en fin de journée. Mais nous n'allons pas avoir le temps de rentrer à la maison car nous partons immédiatement pour Amsterdam. Nous jouerons notre second tour qualificatif à Groningue mardi. Cela ne laisse que peu de temps pour nous y rendre.

- On imagine à peine l'euphorie dans le vestiaire samedi soir...

Oui et non. C'est vrai qu'il y avait une certaine euphorie. Mais dans cette compétition, les matches s'enchaînent très rapidement. Il ne faut donc pas rester sur son nuage durant trop longtemps. Mais justement, ce sont des joueurs comme moi ou Babacar Touré qui doivent canaliser l'émotion des plus jeunes. Notre expérience doit nous servir en ce moment.

- Avez-vous conscience de ce que vous avez réalisé?

Oui! C'est un exploit et nous en avons tous conscience. Saratov est une bonne équipe du championnat de Russie. C'est une très grande chose pour Fribourg et le basketball suisse en général.

- A partir de quel moment avez-vous cru cet exploit possible?

Je dirais qu'après avoir fait match nul lors du match aller, nous nous sommes mis dans la tête que le retour en Russie n'était pas impossible à gagner. Et puis le match est resté longtemps très serré. Tant offensivement que défensivement, nous avons réalisé une belle performance.

- Vous voilà au second tour. Avec quels ambitions?

Nous ne nous rendons pas à Groningue pour perdre. Je ne commence jamais un match sans être convaincu d'avoir une chance de le gagner. Et je crois que c'est pareil pour tout le monde dans ce vestiaire. Sinon nous n'aurions pas réussi à battre l'Avtodor Saratov. Nous sommes prêts à livrer une nouvelle bataille mardi et vendredi devant nos supporters pour le match retour. (nxp)