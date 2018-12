Les Rockets, qui ont gagné huit de leurs neufs derniers matches, se rapprochent des équipes de tête de la Conférence Ouest. Houston, toujours septième, n'est en effet plus qu'à deux victoires des Los Angeles Clippers, quatrièmes.

Ce jeudi, la franchise texane l'a emporté 127-113 face aux Boston Celtics, pourtant cinquièmes de la Conférence est. James Harden a de nouveau brillé, avec 45 points, mais il a encore une fois été parfaitement secondé par Clint Capela, auteur de 24 points et 18 rebonds.

Clint Capela : 24 points (9-14 shooting & 6-8 from the FT line), 18 rebounds & a technical foul in 38 minutes pic.twitter.com/um8GEbkl54