La soirée des joueurs des Riviera Lakers a paru bien longue, mercredi, à la salle St-Léonard de Fribourg. Les Vaudois étaient certes revenus à 21-18 en fin de premier quart-temps. Mais ils ont ensuite explosé en vol et encaissé un sec 24-2 partiel à cheval sur les deux périodes.

Olympic a ensuite pu calmement faire tourner son effectif et neuf joueurs différents ont inscrit des points, sur les douze éléments utilisés. Justin Robertson a terminé la rencontre avec 18 points dans sa besace et a offert 5 passes décisives. Babacar Touré a, lui, régné dans les airs (10 points et 11 rebonds). En face, seul Raijon Kelly (27 points et 5 ballons volés) a été dominant.

Lugano et Monthey joueront eux aussi les demi-finales de la compétition. Les Tessinois ont remporté le «derby» face à Massagno, lors de leur court déplacement à travers le canton (69-81). Jules Aw et ses 30 points inscrits n’y ont rien changé. A Neuchâtel, Monthey a profité des 26 unités inscrites par Arizona Reid pour gagner 54-61 et passer le stade des quarts de finale.

La dernière partie de ces quarts de finale opposera jeudi soir Boncourt aux Lions de Genève. Match prévu à 19h30 à la Salle sportive. (nxp)