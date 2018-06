«Ce n'est pas idéal, mais pas gravissime non plus», a estimé le président de Swiss Basketball, Giancarlo Sergi, contacté par l'ats. «Nous allons essayer de trouver la meilleure formule, sachant qu'avec onze équipes, il y en aura toujours une au repos chaque week-end», a-t-il relevé.

Pour remplacer Winterthour, qui a demandé à repartir en LNB pour rebâtir une équipe plus compétitive, Swiss Basketball ne fera pas appel à une formation de LNB. «On a déjà beaucoup discuté avec plusieurs clubs de LNB, notamment avec Villars (réd: le champion en titre de la catégorie). Ce n'est vraiment pas dans leur intention de monter en LNA», a expliqué M. Sergi.

«Il faut se montrer patient. Et j'espère qu'une équipe, de préférence alémanique, va pouvoir retenter sa chance rapidement en LNA. Il y a, par exemple, un projet intéressant qui est en train de se développer du côté de Grasshopper Zurich», a souligné le président de Swiss Basketball.

Si Winterthour ne sera plus là la saison prochaine, Monthey devrait bel et bien être de la partie. Le club valaisan, qui n'a pas obtenu sa licence en première instance, devrait néanmoins l'obtenir. «Je ne me fais aucun souci. Un gros travail a été fait, et Monthey devrait recevoir sa licence. C'est une question de jours», a dit M. Sergi.

Nouveau mandat

Autre bonne nouvelle pour le dirigeant vaudois, il a été réélu samedi à l'unanimité à la présidence de Swiss Basketball. «C'est une grande satisfaction et une belle reconnaissance pour le travail accompli», a relevé celui qui a pris ses fonctions en 2014, et dont l'un des gros chantiers a été de placer la ligue suisse sous l'égide de la fédération. «L'assemblée des délégués de samedi a permis de sceller la réorganisation de Swiss Basketball. Notre structure est en place et nous pouvons aller de l'avant», s'est-il réjoui. «Notre objectif principal consiste désormais à mieux soutenir l'élite. Cela commence par le travail de formation, que nous voulons développer dans les différentes régions», a-t-il expliqué. (nxp)