La rencontre FR Olympic - SAM Massagno a donc connu une fin rocambolesque, puisque la formation tessinoise a terminé le match à trois joueurs de champ, encaissant un sec 20-0 durant les 4'35'' qu'a duré ce pensum. De 104-71, la marque est donc passée à 124-71, ce qui a eu le don de mettre le coach de SAM Massagno Robbi Gubitosa dans une colère noire.

«Je ne comprends pas pourquoi ils se sont acharnés de la sorte, a-t-il déploré en parlant des joueurs fribourgeois. Ils ont clairement manqué d’élégance.» Gubitosa en voulait notamment à son homologue fribourgeois Petar Aleksic. «Dans ce métier, il y a les gentlemen et ceux qui ne le sont pas, a-t-il encore dit. C'était à lui de comprendre la situation.»

«Je ne veux ni ne vais critiquer»

Confronté à ces attaques, Petar Aleksic a commencé par dire qu'il ne souhaitait pas entretenir la polémique. «Si je commence de commenter, je vais attaquer l'entraîneur de SAM Massagno, et ce n'est pas mon but, nous a-t-il déclaré. Je ne veux pas répondre, je veux juste du respect.»

Et d'évoquer cette fin de partie rarissime: «C'était une situation bizarre, c'est vrai, admet Aleksic. Et c'est avant tout dommage pour le public et le basket en général. Jouer à cinq contre trois, ce n'est pas rigolo et c'est compliqué. Mais ce n'est pas de ma faute si on en est arrivé là. Ce qui compte pour moi, c'est la performance de mon équipe. Elle a fait un match sérieux et a gagné largement en jouant bien.»

Lorsqu'on lui demande si, effectivement, ses joueurs n'avaient pas été un peu «méchants» en continuant de jouer le coup à cinq contre trois, Aleksic parle de ce qui a précédé. «Je constate que Fribourg Olympic gagnait de trente points avant que Massagno ne soit réduit à quatre (à 7'17'' de la fin), puis à trois. C'est la preuve que mon équipe a très bien joué, mais ce n'est évidemment pas ce que certains retiennent. Encore une fois, je ne veux ni ne vais critiquer. Je demande simplement du respect. Mes joueurs, mon staff et mes dirigeants, nous avons tous fait beaucoup d'efforts cette saison pour le bien du basket suisse (ndlr: rapport à la campagne d'Olympic en Ligue des champions). Je crois que pour cela, nous avons droit à un certain respect.»

