Philadelphie s'est imposé sur son parquet, 103 à 92, contre Boston lundi en demi-finale de la conférence Est, obligeant les Celtics à jouer un cinquième match.

Boston, qui menait la série 3-0, avait l'occasion de se qualifier sans perdre un match en cas de victoire. Mais avec un Dario Saric bouillonnant, meilleur marqueur du match avec 25 points, les Sixers restent en vie dans cette série, qui se dispute au meilleur des sept matches. L'ailier fort croate, du haut de ses 2.08 mètres, a malmené la défense des Celtics pour le plus grand bonheur des supporters du Wells Fargo Center.

Les deux équipes, au coude-à-coude à la mi-temps (47-43), ont dû attendre la deuxième partie du match pour se départager. Bien aidés par le très actif T.J. McConnell et par Ben Simmons (19 points chacun), les Sixers ont pris l'ascendant dans le troisième quart-temps après deux tirs à trois points signés Saric.

Un dunk du pivot camerounais Joel Embiid suivi d'un panier à trois points de l'infatigable McConnell portait le score à 76-62 en fin de troisième période, et Philadelphie n'a plus jamais été en danger face à son adversaire du soir, maintenu quasiment continuellement à plus de dix points dans le quatrième quart-temps.

Les Celtics, qui mènent désormais la série 3 à 1, auront une nouvelle occasion de se qualifier lors du match 5, mercredi, à domicile. (afp/nxp)