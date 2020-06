C’est une sorte de blockbuster, pour le moment composé de quatre épisodes, qui tient en haleine le basket romand, sevré de compétition depuis trois mois et l’annulation de la saison à tous les échelons. Alors bien sûr, on n’a pas encore atteint les hauteurs de la passe d’armes entre le président Jean-François Collet et son homologue Christian Constantin, au cœur d’un échange de joueurs entre Neuchâtel Xamax et le FC Sion ces dernières semaines. Mais l’agressivité sur le marché des transferts d’Imad Fattal, patron des Lions de Genève, commence à faire un bruit certain.

Pourquoi? Parce qu’en un mois, l’avocat genevois a réussi le tour de force de faire signer le coach assistant du meilleur entraîneur du pays (Andrej Stimac), le MVP des finales 2019 (Timothy Derksen), le meilleur joueur suisse (Natan Jurkovitz) et un dynamiteur très apprécié partout où il passe en la personne de Jérémy Jaunin. D’où viennent tous ces renforts, libres de tout contrat? De Fribourg Olympic, double champion en titre. Et quand on connaît l’antagonisme entre les deux puissances qui se disputent le trône du basket suisse depuis une décennie, forcément, ça fait jaser.

«Je m’en moque royalement»

«Mon but n’est pas de causer du tort à Fribourg Olympic, lance Imad Fattal, joint par téléphone lundi après l’annonce dans la matinée de l’arrivée de Tim Derksen. Mon job, c’est de faire la meilleure équipe dans le budget qui m’est imparti et de répondre aux souhaits de mon coach. Andrej (Stimac), qui rêvait de revenir entraîner son équipe de cœur, a côtoyé certains joueurs là-bas et s’il me demande de les faire venir chez nous, c’est mon travail de dirigeant de voir si c’est faisable. Après la façon dont cela est perçu, je m’en moque royalement…»

Accusé sur les réseaux sociaux de piller Fribourg Olympic pour redevenir champion, Imad Fattal se défend. «Je ne veux pas entendre cela quand ça fait quatre saisons qu’ils jouent avec un effectif composé à 80% d’anciens de ma maison. On nous a dit qu’il y avait une possibilité de faire venir Natan (Jurkovitz) et Tim (Derksen). J’aurais dû faire quoi? Quel dirigeant idiot dans un marché aussi pauvre que le nôtre s‘en priverait? Depuis ce matin (ndlr: lundi), mon téléphone n’arrête pas de sonner. Manifestement, cela embête un peu de monde. Donc j’ai l’impression d’avoir fait juste.»

«C’est de la surenchère»

Qu’en pense son homologue fribourgeois? Contacté lundi, Philippe de Gottrau répond. «C’est de la surenchère, tout simplement. On n’a jamais vu un joueur de Fribourg partir à Genève pour moins d’argent. On n’a pas pu s’aligner financièrement pour Derksen, même si ses motivations sont sûrement multiples. Il y avait, c’est vrai, peut-être une lassitude psychologique pour certains joueurs d’être depuis longtemps dans le même club, avec le même coach. Et à des époques déterminées, les projets de Genève ont été, ou sont peut-être plus intéressants que les nôtres.»

Reste la question de l’éthique. Et sur ce point, le président d’Olympic a aussi des choses à dire. «Est-ce que c’est élégant pour un coach d’aller chercher plusieurs joueurs de son ancienne équipe? Chacun se fera son opinion. Selon moi, il y a une certaine éthique à avoir. Mais je n’en veux ni à Andrej (Stimac), ni à Imad (Fattal), c’est de bonne guerre. Je suis un peu inquiet dans le sens où ils sont en train de prendre notre cinq de base. Cependant, nous avons toujours eu une vision à moyen long terme sur le recrutement. Et ce système a fait ses preuves ces dernières saisons.»

Quel avenir pour Touré?

On attend désormais de connaître le prochain joueur qui changera de camp. Gravement blessé au genou à l’automne dernier, le pivot Babacar Touré, qui a joué à Genève avant de partir à Fribourg, est sur le marché. «Si cela peut rassurer les fans fribourgeois, on n’a pas encore signé Babacar, rigole Imad Fattal. Mais si jamais il finit chez nous, ce n’est pas que l’on essaie de piller Fribourg. C’est un joueur qui s’est révélé dans notre club et qui aura peut-être envie de venir finir sa carrière devant sa famille. C’est un joueur atypique. Qui ne l’envisagerait pas?»

Rebondeur hors pair sous les panneaux helvétiques depuis dix ans, brillant sur la scène européenne avec Olympic, le Sénégalais de 34 ans, qui devrait être opérationnel à 100% en novembre, a déjà eu plusieurs propositions. Il songe toutefois à prendre sa retraite. «À ce stade de ma carrière, je veux privilégier ma famille et ma santé. J’avais pris du retard dans ma convalescence avec le virus mais je suis à nouveau dans les temps. Les feux sont au vert, on va voir comment mon genou évolue. Je n’ai pas encore pris de réelle décision sur la suite à donner à ma carrière.»

«Sinon, je vais jouer à la pétanque...»

Dès lors, si ce n’est pas Touré, il faudra peut-être se tourner vers un autre nom pour écrire un nouvel épisode de la saga. Interrogé sur les Genevois à même de rejoindre Fribourg, Philippe de Gottrau, qui a déjà récupéré l’international suisse Arnaud Cotture en provenance des Lions, a admis, qu'en théorie, d'excellents joueurs comme Markel Humphrey ou Marquis Addison pourraient désormais intéresser Fribourg Olympic, à condition qu'ils acceptent un salaire moindre, comme cela avait été le cas de Dusan Mladjan il y a quelques années.

«Le vivier de joueurs n’est pas important au point de nous permettre de ne pas nous marcher dessus. On attire les mêmes joueurs, car nous sommes les deux clubs à pouvoir payer des salaires équivalents, concède Imad Fattal. Fribourg est un monstre, j’ai dû respect pour eux, mais ne me reprochez pas de monter la meilleure équipe possible pour les faire tomber. Sinon je vais jouer à la pétanque ou faire des lotos (...) Les retrouvailles risquent d’être musclées, mais que demander de plus pour le public? C’est excitant pour tout le monde, cela va faire des étincelles et c’est pour ça qu’on fait ce sport. Non?»

Jérémy Santallo