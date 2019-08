A 28 ans, Roberto Kovac s'est dit, à raison, qu'il était peut-être temps pour lui de quitter le championnat de Suisse pour poursuivre sa progression. Arrivé en fin de contrat avec les Geneva Lions, il a fait part de ce souhait à ses dirigeants. Cela tombait bien, ces derniers souhaitaient se réorienter et ne comptaient pas forcément sur lui pour la suite.

Mais ce plan, au premier abord très bien ficelé, commence à mal tourner. «Je ne sais toujours pas où je jouerai mon prochain championnat, nous a-t-il confié après un entraînement de la sélection nationale au Portugal, à Sines. Après douze saisons en championnat de Suisse, je me suis dit qu'il était intéressant d'aller voir ailleurs.»

La réputation du championnat de Suisse

Très courtisé sur le marché national, Robert Kovac s'est pris un mur au moment de mandater son agent pour sonder le terrain à l'étranger. «J'ai été à la fois surpris et pas surpris, remarque Sevag Keucheyan qui gère ses intérêts. Je connais ses qualités et je sais qu'il peut jouer n'importe où en Europe. C'est un très bon joueur et donc je m'attends à ce qu'il y ait plus d'intérêt. Mais en même temps, il sort d'une bonne saison en championnat de Suisse dont la réputation n'est pas aussi bonne que d'autres ligues. Cela peut refroidir certains clubs.»

Le principal intéressé confirme: «Si je marque 15 points en équipe de Suisse, cela a plus de valeur que 25 dans notre championnat. C’est terrible, mais c’est notre réalité.» Un exemple très récent vient appuyer les propos de Roberto Kovac. Samedi, il a inscrit 13 points en Islande dont un tir primé venu de nulle part, ce qui a eu pour conséquence de susciter l'intérêt de certains managers. «Jusqu'à présent, nous avions des contacts avec des clubs à l'est de l'Europe, surtout, et un peu à l'ouest, détaille l'agent. Mais depuis samedi, certaines formations nordiques m'ont appelé. C'est peut-être en train de bouger.»

«Voir autre chose»

Il le faut car Robert Kovac ne veut pas se résigner à revenir en Suisse. Après cinq saisons à Fribourg Olympic et trois avec les Geneva Lions, il sent que son avenir est ailleurs. «Je ne cherche pas un poste de titulaire dans un grand club, rigole-t-il. Même une petite opportunité me suffirait. Juste histoire d'avoir une chance de prouver ma valeur.» Car il sait qu'en Suisse, il est en train de plafonner. «Pour résumer, à Fribourg j'ai beaucoup progressé et n'ai pas beaucoup gagné d'argent et à Genève j'ai stagné en gagnant de l'argent. Il me faut voir autre chose désormais.»

Le cas échéant, Sevag Keucheyan sait qu'il pourrait activer les pistes suisses. «C'est une valeur sûre de notre championnat, explique-t-il. Mais actuellement, je sens qu'il y a pas mal de touches à l'étranger et qu'il faudra se décider très rapidement. Peut-être même d'ici la fin de semaine.» Car, mine de rien, le temps commence doucement à presser. «Les clubs vont bientôt se réunir pour préparer la saison, remarque-t-il. Et ils sont nombreux à avoir déjà bouclé leur contingent.»

Au Portugal, outre une précieuse victoire en vue d'une qualification à l'Euro 2021, Robert Kovac aura donc un second objectif: briller sur la scène internationale pour prouver qu'il a le niveau pour obtenir un contrat et réaliser son rêve de jouer à l'étranger. «Même si cela ne se passe pour l'heure pas comme prévu, cela n'a pas amenuisé ma motivation et mon envie de partir.»