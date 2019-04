La rencontre entre Fribourg Olympic et SAM Massagno (124-71) a connu une issue rocambolesque, samedi, à cheval entre parodie de basket et mascarade totale. Les Tessinois, déjà réduits à quatre joueurs à 7 minutes 17 de la fin, ont même dû lutter à trois contre cinq durant 4 minutes 35, les dernières du match – une éternité durant laquelle ils ont essuyé un très sévère 20-0. «Je n’avais jamais vu un tel scénario de toute ma carrière, cela n’arrive nulle part en Europe!, tonne le coach de Massagno Robbi Gubitosa, joint dimanche par téléphone. Un tel spectacle, c’était vraiment moche. C’est terrible pour le sport en général et le basket suisse en particulier.»

Comment en est-on arrivé là? SAM Massagno, qui s’était déplacé à Saint-Léonard avec huit joueurs, en a perdu un sur blessure et quatre pour avoir commis cinq fautes personnelles. N’aurait-il pas été prudent de s’appuyer sur un effectif mieux fourni? «Bien sûr, dit Robbi Gubitosa, mais comme nos M23 jouaient un match de play-off en même temps, nous n’avions pas la possibilité de prendre nos jeunes avec nous.»

«Ils ont manqué d'élégance»

Le technicien tessinois n’en veut pas aux arbitres de la rencontre, qui «ont fait leur boulot» en sanctionnant les irrégularités de ses protégés. Ce que le Mister ne digère en revanche pas, mais alors pas du tout, c’est l’attitude des Fribourgeois qui, malgré les circonstances, ont appuyé là où ça fait mal, face à un adversaire totalement démuni (dernier panier inscrit à 4’54'' de la fin). «Je ne comprends pas pourquoi ils se sont acharnés de la sorte, déplore-t-il. Ils ont clairement manqué d’élégance.»

Robbi Gubitosa vise en particulier son homologue Petar Aleksic. «Dans ce métier, il y a les gentlemen et ceux qui ne le sont pas», constate-t-il, amer. A-t-il tenté de discuter avec lui? «Ce n’était pas à moi de lui parler, c’était à lui de comprendre la situation», reprend le Tessinois, d’autant plus fâché que lui estime avoir joué le jeu. «Il aurait suffi que l’un de mes joueurs commette une faute supplémentaire (ndlr: Marco Magnani, l’un des trois «survivants», en comptait quatre) pour que le match s’arrête là. Mais parce que cela aurait été encore pire pour le public, je leur ai demandé de ne plus en faire et de tenir jusqu’au bout, malgré la fatigue et la frustration.» C’est peu dire que l’homme n’a pas apprécié la façon dont il a été remercié. (nxp)