Après être passé proche de la faillite, le BBC Monthey continue à se reconstruire. Après l'élection du politicien Yannick Buttet comme président début mai, le club valaisan a nommé un directeur technique, annonce le Nouvelliste.

Il s'agit de Sébastien Roduit, vainqueur de deux Coupe de Suisse et d'un titre de champion avec le club valaisan.

Assurer la «cohérence de la politique sportive» du club

«C’est mon club, celui qui m’a offert mes plus belles années de basket, je me voyais mal refuser. J’ai beaucoup de gratitude pour la confiance qui m’a été accordée à l’époque et j’aimerais redonner quelque chose à ceux qui se sont démenés pour sauver le navire», confie l'ancien sélectionneur de l'équipe de Suisse dans le quotidien valaisan.

La mission de Sébastien Roduit? Assurer la «cohérence de la politique sportive» du club qui s'est retrouvé en grande difficulté financière après le recrutement gourmand lors de la saison du 50e anniversaire (2016-2017).

La commission de recours de la fédération avait octroyé au BBC Monthey un délai supplémentaire, jusqu'au 15 juin, pour présenter les pièces manquantes nécessaires pour obtenir la licence pour la saison prochaine. (Le Matin)