Annoncée jeudi sur «LeMatin.ch», la rencontre entre les clubs de SB League et Swiss Basketball pour statuer, notamment, sur le nombre de renforts étrangers par équipe sur la feuille de match, a accouché d'un statu quo.

Réunie samedi à Fribourg, la Chambre a décidé de conserver la formule actuelle, soit quatre joueurs étrangers (trois titulaires plus un remplaçant) par rencontre, au terme d'un vote des clubs présents. «Il y avait peut-être une possibilité de diminuer ce nombre, face à la situation (ndlr: les conséquences financières du Covid-19). Cela aurait été une solution à court terme pour certains mais finalement, les clubs ont voté en majorité contre un changement», lâche Giancarlo Sergi au bout du fil.

Si cette décision n'a pas été votée à l'unanimité, le président de Swiss Basket se félicite du maintien de cette règle. «Même des petits clubs ont opté pour le '3+1' car il ne voulait pas empêcher les plus grands, comme Fribourg, de faire l'Europe. Et nous, cette formule nous convient bien pour l'équipe nationale: on a toujours un, voire deux Suisses sur le terrain. Cela fait 25 ou 30 noms sur lesquels on peut compter pour la sélection», poursuit l'ancien joueur de Neuchâtel, Genève et Cossonay.

Autre point soulevé samedi, la date du démarrage de la prochaine saison. «Cela nous fait un peu de soucis. On a prévu de reprendre à fin septembre mais on travaille tout de même sur différents scénarios (pour des débuts en octobre ou novembre) dans l'éventualité où l'on ne pourrait pas réintégrer les salles à cette date-là. Mais au vu de la situation actuelle, on espère pouvoir démarrer normalement en septembre.»

