C'était en avril 2015. Alors joueur des Atlanta Hawks, Thabo Sefolosha avait été violemment arrêté à la sortie d'une boite de nuit d'un quartier de New York. Le Vaudois s'en était sorti non sans mal, avec une lourde fracture du péroné qui l'avait immobilisé de longs mois. Une affaire dans laquelle le basketteur avait fini par obtenir gain de cause, et une indemnité de 4 millions de dollars.

Reste que, plus que physiquement, cette altercation a laissé une trace indélébile dans la mémoire de l'actuel joueur des Houston Rockets. Alors forcément, lorsqu'il a appris le tragique décès de George Floyd, plaqué au sol par des policiers jusqu'à l'agonie la semaine dernière à Minneapolis et à la base d'un nouvel élan de solidarité contre les violences raciales, la cicatrice du Vaudois a refait surface.

«Le problème est bien plus profond dans notre société»

«J'ai été horrifié par ce que j'ai vu, a-t-il lancé lors d'une entrevue avec Associated Press, une agence de presse américaine. Ça aurait pu être moi. Les gens disent qu’il est question de quelques pommes pourries, mais vous savez, avec mon expérience et de ce que je vois, je crois que le problème est bien plus profond dans notre société. C’est simplement mon opinion. Je crois qu'il s'agit vraiment d'une partie de notre culture, bien plus que simplement des pommes pourries.»

Dimanche soir, la NBA a publié un communiqué pour, elle aussi, s'élever contre les injustices raciales. «Alors que nous combattons une pandémie, qui a des impacts sur toutes les communautés, on nous rappelle qu’il y a encore des blessures dans notre pays qui n’ont pas guéri», a écrit le commissaire Adam Silver.