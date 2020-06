Thabo Sefolosha sait exactement de quoi il parle, lorsqu’il évoque le fléau du racisme et les violences policières aux Etats-Unis. En janvier 2015, à la sortie d’une boîte de Manhattan, le premier joueur suisse à avoir évolué en NBA avait vécu une altercation avec les forces de l’ordre, conclue par une fracture de la cheville. «Je sais exactement à quel point il est possible de tomber dans une telle situation, explique-t-il dans une interview accordée à la NZZ. Je me suis entretenu avec des victimes de brutalités policières et, lorsque j’entends leurs témoignages, je me dis que, cette nuit-là à New York, j’avais un ange gardien.»

La mort tragique de George Floyd, étouffé durant huit minutes par un agent de police, a ravivé ces tristes souvenirs, ainsi qu’une certaine rage. «Je ressens de la colère. Presque du dégoût, lâche Thabo Sefolosha, joueur des Houston Rockets. Je me suis demandé comment un être humain pouvait infliger cela à un autre. Je ne comprends pas comment on peut faire preuve d’un tel manque de respect envers la vie humaine tout en se plaçant au-dessus des lois. Bien que de tels cas ne cessent de se produire, leurs auteurs ne sont que rarement poursuivis en justice.»

«Je me fais du souci pour ma fille»

Le Veveysan de 36 ans est sous le choc: «En tant qu’homme noir aux Etats-Unis, lorsque tu es confronté à ce type d’images, tu ne peux t’empêcher d’arriver à la conclusion que cela aurait pu être toi.» Face à l’horreur et l’injustice, il refuse d’abdiquer. «J’essaie toujours, dans la mesure du possible, de conserver une certaine distance par rapport à la politique aux Etats-Unis. C’est un sujet délicat, je viens de Suisse, explique-t-il. Mais en des temps comme ceux que nous traversons, je dois m’exprimer. Et oui, j’ai peur. La représentation qu’on se fait des gens noirs aux USA est mauvaise. Je me fais du souci pour ma fille.»

La préoccupation de Thabo Sefolosha est d’autant plus importante qu’il ne voue pas – c’est peu de le dire – une immense confiance aux méthodes du président Donald Trump. «Ce qui arrive est plus grand que Trump. Il n’est d’aucune aide, parce qu’il n’est simplement pas capable d’aider. Avec la façon dont il voit le monde, il ne peut avoir aucune solution. Cela s’est aussi vu dans sa manière de gérer la crise du coronavirus.»

