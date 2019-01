Tony Parker est de retour. Le Français a livré l'un de ses matches les plus aboutis depuis qu'il s'est engagé en faveur des Charlotte Hornets l'été dernier: 20 points (9 sur 16 au tir) et six passes décisives en 27 minutes.

Le quadruple champion NBA a permis à son équipe de rester au contact des Phoenix Suns, qui a longtemps fait la course en tête. Mais Kemba Walker s'est réveillé au bon moment pour les Hornets: il a inscrit 18 points dans le quatrième quart-temps, ce qui a permis son équipe de s'imposer 119-113 à Phoenix.

Les Charlotte Hornets occupent le huitième rang de la Conférence Est. Toronto est repassé en tête après sa démonstration face à Indiana (121-105).

La nouvelle choc de la soirée est venue de Minneapolis, où les Minnesota Timberwolves ont largement battu les Los Angeles Lakers (108-86)... avant que ses dirigeants ne prennent la décision de remercier Tom Thibodeau, leur entraîneur depuis avril 2016. Propriétaire de l'équipe, Glen Taylor a simplement expliqué que son équipe «n'occupe pas le classement qu'elle devrait avoir alors qu'on approche de la mi-saison». Onzièmes de la Conférence Ouest, les Timberwolves sont toujours dans la course aux play-off.

Les Houston Rockets de Clint Capela et le Utah Jazz de Thabo Sefolosha ne jouaient pas dimanche soir.

NBA. Les résultats de dimanche: Toronto - Indiana 121-105. Atlanta - Miami 106-82. Phoenix - Charlotte 113-119. Oklahoma City - Washington 98-116. Chicago - Brooklyn 100-117. Minnesota - Los Angeles Lakers 108-86. Los Angeles Clippers - Orlando 106-96. (nxp)