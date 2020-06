Les audiences historiques de «The Last Dance» en apportent la preuve éclatante: 17 ans après sa retraite définitive, Michael Jordan conserve une aura unique. Le documentaire d’ESPN et Netflix a réveillé, pour beaucoup, et éveillé, pour d’autres, la passion autour de «Sa Majesté». À tel point que le merchandising «jordanesque» est reparti à la hausse depuis quelques semaines, entraînant quelques folies.

Il y a quelques jours, la société Huggins & Scott a placé aux enchères l’un des 11 billets d’entrée authentifiés correspondant au premier match disputé par Michael Jordan en NBA. Après 62 offres, l’objet a été cédé contre la somme de 25'000 dollars. Ou plus exactement: 24'907,50 dollars. Un record pour un ticket de ce type.

¡LOCURA POR JORDAN! Un coleccionista pagó casi 25 mil dólares por una entrada del primer partido de Michael Jordan en los Bulls vs Washington Bullets en ????Chicago pic.twitter.com/louwbp4r6o — Historias de Gol (@historiasdegol_) May 31, 2020

La rencontre en question s’est déroulée le 26 octobre 1994. Fraîchement recruté par les Chicago Bulls, l’équipe avec laquelle il forgera sa légende, «MJ» avait affronté les Washington Bullets, celle où il achèvera sa carrière 19 années plus tard. Son bilan ce soir-là? 16 points, 7 passes, 6 rebonds, 4 contres et 2 interceptions.

B. Ch.