Vendredi soir à Sherman Oaks, en Californie, un homme a tiré sur la police avant de se barricader chez lui, rapportent plusieurs médias américains. Selon ABC7, cet homme ne serait autre que Tyler Honeycutt, ancien joueur des Sacramento Spurs et actuellement sous contrat avec le Khimki Moscou.

La police aurait alors répliqué, tuant Honeycutt, selon plusieurs sources sur place.

A former NBA player, reported to be Tyler Honeycutt, was killed in a shootout with cops in Sherman Oaks, California after barricading himself in an apartment. I'll have the story throughout the morning on @1010WINS. #1010WINS,