Un match comptant pour les qualifications de la Coupe du monde de basket entre les Philippines et l'Australie a tourné à la bagarre générale. Suite à une faute impliquant les joueurs Thon Maker et Andray Blatche, les esprits se sont vite échauffés et la rencontre s'est transformée en combat de boxe par équipe.

Pas moins de 13 joueurs ont été expulsés et la partie interrompue alors que l'Australie menait largement 89-53.

(nxp)