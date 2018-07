Le Jazz d'Utah a finalement fait le choix de conserver le Suisse Thabo Seflosha (34 ans) dans ses rangs un an de plus. L'équipe de Salt Lake City aurait pu faire le choix de le couper avant le 1er juillet, mais elle ne l'a pas fait.

Sefolosha, dont le salaire pour la saison prochaine sera de 5,2 millions de dollars, reste une valeur sûre, notamment en défense. Avant d'être opéré du genou à la-janvier, le Vaudois tournait à 8,2 points de moyenne (sa meilleur moyenne depuis 2008/09), 4,2 rebonds et 1,4 interception. En 38 rencontres avant sa blessure, il avait un temps de jeu moyen de 21,2 minutes par match.

Thabo Sefolosha est évidemment satisfait de la tournure des événements, il l'a exprimé sur les réseaux sociaux.

Glad to b back with the @utahjazz for next season ! Let’s make it memorable ???????????????????????? #TakeNote

The Utah Jazz will not waive forward Thabo Sefolosha, guaranteeing his contract for next season, League Sources tell The Salt Lake Tribune