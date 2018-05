Le BBC Monthey ne serait plus en danger de faillite, selon le site internet du «Nouvelliste». Le quotidien valaisan cite Régis Udressy, entrepreneur chablaisien et parrain du club: «Le BBC Monthey est sauvé à 98%». Il explique la réussite de ce sauvetage: «Le travail le plus important a été de récupérer les papiers sur les trois dernières années. Plusieurs apports nous ont ensuite permis de réunir l’argent nécessaire. J’ai soldé toutes les poursuites. Christophe Grau (ndlr: le président démissionnaire du club) s’est engagé à travers des fonds qu’il a récoltés. La commune effectuera un versement anticipé de sa subvention pour un montant de 150 000 francs qui correspond à trois ans de subsides. Les dons, le crowdfunding et le renoncement par des joueurs aux engagements du club envers eux contribuent à la réussite de cette opération.»

Ces bonnes nouvelles seront annoncées lundi soir aux membres du club lors d'une assemblée générale extraordinaire, à Collombey-Muraz. Cette commune est sous la présidence de Yannick Buttet, qui devrait prendre les rênes du BBC Monthey à cette occasion. Yannick Buttet est un ancien conseiller national et ancien vice-président du PDC, qui avait quitté ses fonctions après des accusations de harcèlement qui l'avaient mis sous le coup d'une procédure pénale pour contrainte. (Le Matin)