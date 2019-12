Les Houston Rockets des deux joueurs suisses Clint Capela et Thabo Sefolosha sont allés s'imposer vendredi à Orlando. Ils ont battu le Magic 130-107, ne lâchant plus les commandes du match après les avoir prises en milieu de premier quart-temps.

James Harden a une nouvelle fois fait feu de tout bois (19 sur 31 au tir, dont 10 sur 15 à trois points, pour un total de 54 points). Capela s'est encore fait l'auteur d'un nouveau «double double» (10 points et 11 rebonds), alors que Serfolosha n'a qu'un rebond en 4'29'' de jeu à mettre à son crédit.

Aucune véritable surprise n'a été enregistrée dans les huit autres rencontres. Leaders de la Conférence Est, les Milwaukee Bucks et leurs dauphins des Philadelphia 76ers se sont tous deux imposés, respectivement dans la salle des Memphis Grizzlies (127-114) et contre les New Orleans Pelicans (116-109).

Quant aux deux franchises de Los Angeles, qui mènent le bal dans la Conférence Ouest, elles se sont également imposées, toutes deux à l'extérieur. Les Lakers ont battu le Miami Heat 113-110, alors que les Clippers ont défait les Minnesota Timberwolves 124-117.

NBA. Résultats de vendredi: Minnesota - Los Angeles Clippers 117-124. Atlanta - Indiana 100-110. Sacramento - New York 101-103. Utah - Golden State 114-106. Chicago - Charlotte 73-83. Memphis - Milwaukee 114-127. Orlando - Houston 107-130. Philadelphie - La Nouvelle-Orléans 116-109. Miami - Los Angeles Lakers 110-113.