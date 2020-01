Certaines choses ne changent jamais. Nous sommes en 2020 et comme lors de la décennie précédente, Carmelo Anthony reste le meilleur joueur sur le parquet du Madison Square Garden.

Accueilli plutôt froidement en 2017 lors de son premier retour dans sa ville de New York avec son ex-formation d’Oklahoma City, «Melo» a reçu beaucoup d'amour mercredi lors de la présentation des équipes, alors qu'il évolue désormais avec les Portland Trail Blazers, dans la Mecque du basket aux Etats-Unis.

Carmelo Anthony received nothing but love in his return to MSG ???? pic.twitter.com/3qQQxxXsCk

Meilleur marqueur de la rencontre (26 points à 11/17 au tir en 31 minutes), le natif de Brooklyn, qui a passé 7 saisons chez les Knicks, a vu ses coéquipiers encaisser un 14-0 au moment où il était sur le banc, au début du quatrième quart-temps. Ses Blazers ont perdu un cinquième match de rang, score final 117-93.

Carmelo Anthony puts up a season-high 26 PTS for the @trailblazers in his return to @TheGarden. pic.twitter.com/df2yhlf60P