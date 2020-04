C'est une promotion très grand crue qui va venir garnir les rangs du «Hall of Fame», le temple de la renommée NBA, le 29 août prochain, à Springfield, dans le Massachusetts.

Décédé en janvier à l'âge de 41 ans dans le crash de son hélicoptère, Kobe Bryant (cinq titres avec les Los Angeles Lakers) fait bien évidemment partie de la promotion 2020, au même titre que deux autres légendes, Kevin Garnett (Minnesota puis Boston, 1 titre) et Tim Duncan (San Antonio Spurs, cinq titres), tous deux âgés de 43 ans et à la retraite. «La cuvée 2020 est sans aucun doute l'une des plus historiques de tous les temps et le talent et l'influence sociale de ces neuf lauréats est sans commune mesure», a déclaré John Doleva, directeur général du Hall of Fame.

Conviée, en compagnie de sa fille Natalia, par «ESPN» à réagir à l'intronisation de son défunt mari au panthéon du basket US, Vanessa Bryant a évoqué sa fierté. «C'est un incroyable accomplissement et honneur. Nous sommes extrêmement fières de lui. Évidemment, nous aurions souhaité qu'il soit ici avec nous pour célébrer cela. C'est certainement l'apogée de sa carrière. Chaque succès qu'il a eu en tant qu'athlète a été un tremplin pour être ici. Nous sommes incroyablement fières de lui», a-t-elle répété.

A noter que l'ancien président de Lausanne 2020 et secrétaire général de la FIBA, le Bâlois Patrick Baumann, décédé à l'âge de 51 ans en octobre 2018 d'une crise cardiaque, sera lui aussi honoré à titre posthume.

