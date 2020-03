Les championnats de Swiss League, tant masculines que féminines, ont été immédiatement arrêtés et ne reprendront pas ce printemps.

Faisant suite aux mesures, recommandations et décisions prises par les autorités fédérales et cantonales, Swiss Basketball avait convoqué en urgence l’ensemble des présidents des clubs féminins et masculins dans la soirée de jeudi afin de discuter de la suite ou non des différentes compétition. Bien que prise à contrecœur, la décision était inéluctable: les présidents ont décidé à l'unanimité de cesser définitivement les championnats.

Giancarlo Sergi, Président de Swiss Basketball, a souligné que la discussion avait été «très constructive». «Les présidents de clubs étaient conscients que le basket suisse devait répondre du mieux possible aux mesures des autorités, de préserver la santé des joueuses et des joueurs ainsi que du public. Malheureusement, l’arrêt des championnats était la seule issue possible.»

Cette décision s'étend également aux demi-finales et finales de la Coupe de Suisse, qui ne seront pas disputées cette saison.