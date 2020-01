Les Milwaukee Bucks ont battu les Charlotte Hornets 116-103 dans un match qui restera dans l'histoire comme le premier de saison régulière jamais organisé en France par la NBA, dans une Arena de Paris-Bercy pleine à craquer de fans conquis d'avance.

Il y avait dans les tribunes la foule des chanceux sortis vainqueurs de la ruée sur les tickets (plus de 100'000 demandes) et dans les sièges «courtside», au bord du parquet, de nombreuses célébrités, du sport notamment, conviées à cette soirée très «people». Kylian Mbappé, Neymar et leurs partenaires du PSG Mauro Icardi, Thiago Silva, Marco Verratti et Marquinhos étaient là, le judoka Teddy Riner et le recordman du monde du décathlon Kévin Mayer aussi.

Parmi les anciens basketteurs se trouvaient le plus grand de tous, Michael Jordan, qui avait fait le voyage en tant que patron des Hornets et aussi de la marque de chaussures de sport à son nom, l'ancien Hornet Muggsy Bogues, le plus petit joueur de l'histoire de la NBA (162 cm), et l'immense Kareem Abdul-Jabbar, champion avec les Bucks en 1971, qui a reçu une ovation à la hauteur de sa légende.

Marseillaise électrique

Un hommage a été rendu à Tony Parker qui portait encore le maillot de Charlotte l'an passé lors de sa dernière saison en NBA. Le jeune retraité étant en tribune, c'est son ami et ex-coéquipier Nicolas Batum qui a écrasé tout le monde à l'applaudimètre. Son entraîneur James Borrego lui a fait l'honneur de l'aligner dans le cinq de départ, même si le Français traverse une période difficile. Il a fini le match avec 5 points, 6 rebonds et 5 passes.

Après un hymne américain a cappella et une Marseillaise à la guitare électrique façon Jimi Hendrix, le match a pu commencer (avec une quinzaine de minutes de retard) dans une salle où il n'y avait pas un siège vide, les fans s'étant arrachés les derniers billets pour des sommes particulièrement élevées: rien à moins de 315 euros lors de la dernière session de vente officielle, sans parler du marché noir.

Les spectateurs ont assisté sans surprise à un match plaisant mais ordinaire, car il n'y avait pas plus d'enjeu que dans n'importe quel autre rencontre de saison régulière (les franchises en jouent 82 chacune avant les éventuels play-offs).

18 points pour Capela

De l'autre côté de l'Atlantique, dix rencontres étaient au programme. Les Houston Rockets se sont imposés 131-124 dans la salle des Minnesota Timberwolves. Si Russell Westbrook a été le grand bonhomme de cette citoire (45 points, 6 rebonds et 10 assists), le pivot genevois Clint Capela a rendu une excellente fiche de 18 points et 9 rebonds. Le Vaudois Thabo Sefolosha n'a pas été utilisé.

NBA. Matches de vendredi: Charlotte - Milwaukee 103-116 (à Paris). Detroit - Memphis 112-125. Orlando - Boston 98-109. New York - Toronto 112-118. Miami - Los Angeles Clippers 117-122. Chicago - Sacramento 81-98. Minnesota - Houston 124-131. New Orleans - Denver 106-113. Oklahoma City - Atlanta 140-111. San Antonio - Phoenix 99-103. Golde State - Indiana 118-129.