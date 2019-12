Ceux qui avaient sorti le popcorn ont dû être déçus. Le choc attendu n'a pas eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi entre Milwaukee et les Los Angeles Clippers, deux formations qui peuvent prétendre au titre NBA en juin prochain.

La faute au début de rencontre canon des coéquipiers de Giannis Antetokounmpo, auteur de 27 points et 11 rebonds le jour de ses 25 ans. Après un quart-temps, les Bucks menaient déjà 30-15 et à la fin du troisième 87-62. Dans le camp californien, Kawhi Leonard et Paul George n'ont pas eu leur rayonnement habituel avec respectivement 17 et 13 unités.

Giannis enjoyed the birthday chants ???????? pic.twitter.com/1yt4nGyzfR — SportsCenter (@SportsCenter) December 7, 2019

Dans les autres affiches de la soirée, les Lakers ont bouclé victorieusement leur road-trip à Portland (136-113), dans le sillage de leur duo LeBron James/Anthony Davis, 70 points à eux deux. Fort d'un bilan de 20 victoires pour 3 défaites, le leader de la conférence Ouest possède désormais trois succès d'avance sur Denver, battu à Boston (108-95).

Enfin sans surprise, les New York Knicks ont annoncé le licenciement de leur coach David Fizdale, qui paie le début de saison catastrophique de la franchise, dernière à l'Est avec 18 défaites en 22 matches depuis le début de la saison régulière.

JSa