Les Bucks ont poursuivi leur irrésistible marche en avant en tête de la Conférence Est aux dépens de Boston, jeudi lors d'une soirée NBA marquée par la folle fin de match fatale à Utah à New Orleans.

Battus chez les Celtics fin octobre, les Bucks ont pris leur revanche plus aisément que ne l'indique le score final (128-123), pour accentuer leur domination en tête de la conférence Est. Leur bilan (37 victoires, 6 défaites) est tout simplement le meilleur de l'histoire de la franchise à ce stade de la saison. Même l'équipe menée par la légende Kareem Abdul-Jabbar, sacrée en 1971, n'était pas partie aussi vite.

Contre les C's (troisièmes à l'Est), où Kemba Walker a réussi 40 points, l'avance a culminé à vingt longueurs jusqu'au troisième quart-temps, avant que les Bucks ne lèvent le pied, certes dangereusement. Giannis Antetokounmpo a comme d'habitude été leur homme fort, avec 32 points, 17 rebonds et 7 passes.

Ingram fait valser le Jazz

Encore une fin de match folle entre Utah et New Orleans, dix jours après la victoire du Jazz (128-126) au bénéfice d'une faute non sifflée contre Rudy Gobert sur la dernière action de Brandon Ingram. Là encore, les Pelicans ont cru que les arbitres s'acharnaient sur eux quand le Français a obtenu deux lancers francs très généreux à 0,1 seconde du terme, pour en convertir un et arracher la prolongation.

Un répit de courte durée car New Orleans, dans le sillage de l'intenable Ingram, auteur de 5 de ses 49 points dans le temps supplémentaire, a fini par venir à bout de Utah (138-132), privé d'une 11e victoire de rang, au bout d'un match où les deux équipes ont mené à tour de rôle à 23 reprises.

NBA. Résultats de jeudi: Golden State - Denver 131-134 ap. Los Angeles Clippers - Orlando 122-95. New York - Phoenix 98-121. Milwaukee - Boston 128-123. La Nouvelle-Orleans - Utah 138-132 ap. (AFP/nxp)