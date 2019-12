Les Houston Rockets se sont imposés 113-104 dans la salle des Sacramento Kings lundi soir. Le pivot genevois Clint Capela a été le joueur de Houston qui a passé le plus de temps sur le parquet (40'38'').

Il a terminé la rencontre sur un «double double» (15 points, 14 rebonds et 2 assists). James Harden (34 points) et Russell Westbrook (28) ont été les grands artisans de la victoire des Rockets, qui n'ont jamais été menés au score de toute la partie. Le Vaudois Thabo Sefolosha n'a pas été aligné. Les Rockets restent troisièmes à l'Ouest, tout près des Denver Nuggets.

