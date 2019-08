Mercredi, l'équipe de Suisse de basket a réussi l'impossible. Dans l'obligation de gagner de 20 points ou plus, les hommes de Gianluca Barilari ont battu l'Islande 109-85 (+24) à Clarens, dans une salle bondée.

La Suisse, qui termine ainsi première de son groupe de pré-qualifications pour l'Euro 2021, a gagné le droit de défier la Finlande, la Géorgie et la Serbie dans le groupe E des «vraies» qualifications pour l’Euro.

Comme les premières rencontres auront lieu en février 2020, le pivot des Houston Rockets Clint Capela, qui sera alors en pleine saison de NBA, ne pourra pas défendre à nouveau les couleurs de l'équipe nationale.

Cependant, en guise d'au revoir et de cadeau, le Genevois a offert un bonus de 2000 dollars à chacun de ses coéquipiers. Un geste classe, qui a été apprécié à sa juste valeur par ses copains de l'équipe nationale.

Clint Capela gave each of his teammates a $2k bonus after getting the W ???? @CapelaClint (via jaylanden/IG) pic.twitter.com/lc73klYs6o