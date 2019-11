L'information n'est pas encore officielle mais c'est tout comme. Selon le célèbre insider américain d'ESPN Adrian Wojnarowski, Portland a décidé d'offrir ce qui ressemble très fort à une dernière chance à Carmelo Anthony.

Sans club depuis un an et six jours et son passage «cata» chez les Houston Rockets, l'ailier de 35 ans aux fortes qualités offensives, passé par les Denver Nuggets et les New York Knicks, a signé un contrat non garanti avec les Trail Blazers.

La franchise de l'Oregon, 4 victoires pour 8 défaites, connaît un début de saison difficile. Carmelo Anthony, qui va rejoindre ses nouveaux coéquipiers pour le début d'un road trip de six matches ce week-end, doit compenser l'absence de Zach Collins.

Dans les matches de la nuit, les Knicks l'ont emporté de justesse face au Dallas de leur ex-star Kristaps Porzingis (106-103), alors que la première de Paul George sous le maillot des LA Clippers s'est soldée par une défaite face à la Nouvelle-Orléans (132-127).