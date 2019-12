Le choc entre deux outsiders de la saison a tourné à l'avantage de Boston (109-103), apparu un peu plus complet et solide que Dallas, privé de Luka Doncic. Le prodige slovène, qui soigne son entorse à la cheville droite, pourrait rejouer juste après Noël.

En cette veille de sortie au cinéma du dernier «Star Wars», c'était un peu «l'ascension de Kemba Walker» à laquelle on a assisté au 4e quart-temps, où le meneur a inscrit 13 de ses 32 points pour permettre aux Celtics de creuser l'écart. Déterminant il fut, tout comme Jayson Tatum et Jaylen Brown, 50 points à eux deux.

Les Mavericks, qui avaient remporté un succès prestigieux à Milwaukee lundi, ont manqué de jus mais n'ont pas démérité à l'image de Kristaps Porzingis (23 pts, 13 rbds), néanmoins pénalisé par ses six fautes. Ils redescendent à la 4e place à l'Ouest.

Deux blessés chez les Raptors

Miami, toujours aussi inspiré dans son jeu collectif avec des phases d'attaque à montrer dans les écoles, a longtemps brillé à Philadelphie, comptant jusqu'à 18 points d'avance dans le dernier quart-temps. Puis, les Floridiens se sont fait peur en laissant les Sixers recoller à quatre longueurs dans une fin de match qu'ils ne contrôlaient plus.

Heureusement pour eux, Al Horford a manqué le panier à trois points qui aurait permis à «Philly» de réussir le hold-up et ils se sont imposés (108-104). Un succès mérité sur l'ensemble de cette rencontre à l'image de leur excellente saison: des séquences offensives irrésistibles et des trous d'air défensifs. Conséquence: le Heat (20 victoires, 8 défaites) remonte à la 3e place à l'Est, les 76ers glissent au 5e rang.

Les Raptors champions en titre se sont imposés en force (112-99) à Detroit, mais ont perdu deux joueurs du cinq majeur sur blessure: le pivot Marc Gasol, victime d'une élongation à une cuisse, et l'arrière Norman Powell, touché à une épaule. « C'est une victoire qui a coûté cher», a regretté l'entraîneur Nick Nurse, qui doit composer depuis cinq matches sans son meneur Fred VanVleet, blessé au genou droit.

NBA. Résultats de mercredi: Dallas - Boston 103-109. Portland - Golden State 122-112. Denver - Orlando 113-104. Minnesota - La Nouvelle-Orléans 99-107. Oklahoma City - Memphis 126-122. Cleveland - Charlotte 100-98. Detroit - Toronto 99-112. Washington - Chicago 109-110 ap. Philadelphie - Miami 104-108. (AFP/nxp)