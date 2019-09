Ancien joueur de NBA - aux San Antonio Spurs notamment -, l'Australien Andrew Gaze officie en qualité de commentateur au Mondial de Basket, qui se déroule actuellement en Chine.

Mais lundi, lors du match États-Unis - Brésil (89-73), il a totalement perdu le fil de sa phrase quand la caméra s'est posée sur une jeune fan brésilienne aux longs cheveux blonds, qui portait un top jaune plutôt sexy.

Andre Gaze était en train de parler des Brésiliens au moment d'un temps mort, quand la fille est apparue sur les écrans. Littéralement scotché, Gaze s'est interrompu au milieu de sa phrase.

Après quelques secondes de silence, il a fini par articuler: «... et... le... soutien qu'ils reçoivent de leur supporters, dont une bonne partie sont venus en Chine pour voir ça... et... on a besoin de générer de l'émotion et de la passion chez les fans également...»

Sur les réseaux sociaux, les internautes s'en sont donné à cœur joie dès le moment où la séquence a commencé à devenir virale.

After this, they showed the Brazilian fan standing up with no bra on.



“Brazil has a lot of support in this arena, even if she doesn’t.” ????????????