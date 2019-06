La dernière participation de Clint Capela à un match de l’équipe de Suisse remonte à 2014. A cette époque, il n’était pas encore l’un des meilleurs joueurs intérieurs de NBA. Non, le Genevois venait tout juste d’être drafté par les Houston Rockets après deux saisons passées en Pro A française, à Chalon. Blessé aux adducteurs, il n’avait joué qu’un match lors de la campagne qualificative pour l’Euro 2015. Et quel match! A cette occasion, la Suisse avait réalisé un sacré exploit en battant la Russie grâce aux 11 points et 7 rebonds du second joueur drafté en NBA.

«Cette année, cela n’a rien à voir avec 2014, nous confie-t-il. A l’époque, je n’étais pas le joueur que je suis aujourd’hui. Non, si j’ai accepté de venir disputer ces matches, c’est que je suis convaincu de notre potentiel. Dans mon esprit, c’est clair: perdre n’est pas une option.»

Fier de représenter son pays

Clint Capela rejoindra la sélection nationale pour un camp d’entraînement en Italie. Là-bas, il jouera sûrement quelques minutes en match amical pour se chauffer. Mais c’est surtout lors des quatre rencontres de pré-qualifications pour l’Euro 2021 qu’il sera attendu au tournant. «Cela ne me fait pas peur, rigole-t-il. Je suis capable de relever ce défi. Mais au risque d’insister, je me sens prêt à aider cette équipe à gagner. C’est une grande fierté de représenter son pays.»

L’équipe de Suisse disputera quatre matches de pré-qualifications avec une double confrontation contre le Portugal et l’Islande. En cas de première place dans cette poule, la sélection nationale sera reversée dans les qualifications avec une réelle chance de disputer l’Euro. En effet, les 32 nations présentes seront réparties en huit groupes de quatre pays et les trois premiers seront présents lors de la compétition. (nxp)