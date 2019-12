Une vie d’ascète où la compétition passe avant tout. Auteurs d’un bon début de saison, les basketteurs d’Union Neuchâtel ne peuvent pas - et ne veulent pas - lever le pied durant le temps des Fêtes.

La raison? Un quart de finale de Coupe de la Ligue contre Pully-Lausanne est planifié le 26 décembre à 18 h à la Riveraine à Neuchâtel. Pour mettre toutes les chances de leur côté, les joueurs ont demandé un entraînement le jour de Noël, la veille du match.. C’est ce que nous a expliqué mardi après-midi l’entraîneur des Neuchâtelois Daniel Goethals en attendant son avion pour la Belgique pour passer quelques heures avec sa famille. Avant de revenir donner l’entraînement de mercredi soir.

M. Goethals, selon «Arcinfo», les joueurs d’Union Neuchâtel ont spécialement demandé à l’entraîneur de continuer l’entraînement durant cette période de Fêtes. Vous confirmez?

Oui absolument. J’en ai parlé avec deux capitaines et ils étaient unanimes. Ce sont eux qui m’ont demandé de maintenir l’entraînement du 25 décembre, du jour de Noël. Nous avions aussi une séance ce mardi 24 à midi.

D'après vous, d’où vient cette motivation ?

Notre équipe est composée de compétiteurs. Beaucoup de joueurs sont toujours extrêmement motivés de venir sur le terrain et de continuer à passer des étapes dans leur développement. Les jeunes comme les moins jeunes d’ailleurs. C’est ce qui nous caractérise cette saison et les résultats sont là pour le prouver. L’esprit de compétition est omniprésent, également dans le staff et chez les coaches. Nous préférons être sur le terrain plutôt que de nous morfondre à la maison.

Le fait qu’Union est une équipe jeune, avec peut-être moins d’obligations familiales, joue-t-il un rôle?

Non absolument pas. Et ce n’est pas la première fois que je dois préparer un match pour le 26 décembre. Nous avons laissé la place pour un réveillon ce mardi soir en famille. Les joueurs auront même le temps pour un repas de famille mercredi à midi. La séance du soir ne va pas les empêcher d’avoir un réveillon et un repas de Noël. Même si en tant qu’athlètes nous nous devons de toujours faire attention, entraînement ou pas.

Avez-vous accordé des dérogations à certains joueurs et membres du staff ?

Il n’y a eu absolument aucune concession. Nous sommes une équipe: soit tout le monde est là, soit personne. Si quelqu’un fait partie de l’équipe, il faut tout faire avec le groupe. Les seules exceptions envisageables peuvent être accordées par rapport à des faits graves. Mais surtout personne n’a chicané. C’est un choix souhaité et assumé par le groupe.

Vous montrez bien l’exemple en effectuant un passage express en Belgique pour voir votre famille...

Oui, j’ai donné l’entraînement ce mardi à midi, maintenant je suis à l’aéroport et je serai de retour mercredi pour donner la séance du soir. Nous savons que nous avons un boulot extraordinaire mais que de temps en temps cela demande des concessions.

Une victoire jeudi contre les Foxes de Pully constituerait un beau symbole de cette bonne première partie de saison ?

Oui, nous avons réussi à collecter pas mal de victoires avec pourtant un calendrier compliqué. Nous le savions, mais maintenant nous sommes à la deuxième place ex aequo avec Genève. Ce rang nous a valu d’affronter Pully-Lausanne. Mais qu’importe l’adversaire, il faut d’abord regarder notre qualité de jeu et notre volonté. Je pense que le groupe, avec cette demande de s’entraîner le jour de Noël montre beaucoup de détermination pour la qualification au Final Four de Montreux (1er et 2 février).

«Arcinfo»souligne aussi que quare jours de congé seront accordés aux joueurs, c’est un petit réconfort après l’effort?

Depuis le 9 août, les joueurs sont sur le parquet, avec entre 12 et 14 séances par semaine. Eux et le staff font beaucoup d’efforts. D’autant plus que nous recommenceront le 1er janvier pour préparer notre déplacement difficile à Genève (ndlr: le 5 janvier à 16 h à la salle du Pommier). Nous savons que la trêve est très courte pour nous, mais nous ne pouvons pas nous plaindre avec notre qualité de vie. Et nous savons pourquoi nous le faisons.

Thibaud Oberli