Les demi-finales de la Coupe de la Ligue de basket sont connues. Elles mettront aux prises Fribourg Olympic au BBC Monthey-Chablais et Union Neuchâtel aux Lions de Genève. Ces quatre formations se retrouveront le week-end des 1er et 2 février à Montreux lors du Final Four.

Pour se hisser dans le dernier carré, Fribourg a aisément dominé Lugano (103-77) alors que Monthey s’est défait de Massagno (86-72) grâce à un très grand Miloas Jankovic. Le joueur serbe a inscrit 27 points pour son équipe au Tessin. Plus tard dans la soirée de jeudi, les Neuchâtelois, qui avaient demandé à leur entraîneur Daniel Goethals de s’entraîner les 24 et 25 décembre, ont été récompensé de leurs efforts face à Pully (96-68). Genève, enfin, a triomphé de Vevey Riviera dans sa salle (83-79).