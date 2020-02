«Nous allons réévaluer (la situation) samedi. Il ne reviendra pas avant (le 1er mars) mais je sais qu'il avait cette date en tête», a déclaré Steve Kerr, son entraîneur, observant que le joueur avait «l'air bien».

Le meneur des Warriors s'était blessé contre Phoenix lors du quatrième match de la saison régulière le 30 octobre dernier. Victime d'une fracture de la main, il a été opéré et a révélé depuis qu'il n'avait pas retrouvé toute la sensibilité dans sa main gauche.

Curry s'est entraîné pour la première fois avec ses coéquipiers le 22 février.

