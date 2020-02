Il s’agit probablement de la superstar la moins médiatisée du championnat nord-américain. Pourtant, ce qu’est en train de réaliser Damian Lillard actuellement est tout simplement incroyable. Lors du match face au Jazz de l’Utah, “Dame” a inscrit 51 points et a poursuivi une période faste. Pour compléter le tableau, il a distribué 12 passes décisives et inscrit 9 de ses 15 tentatives à trois points. Il s’agit de sa sixième rencontre consécutive avec au moins six paniers primés. Un record dans la ligue.

Lillard a désormais franchi les 40 points lors de cinq des six derniers matches des Blazers. Durant cette période, il tourne à 48,8 points de moyenne. Si l’on ajoute à cela ses 10,2 passes décisives par rencontre (!), Lillard est actuellement sur une autre planète. Jamais aucun joueur n’avait atteint les 45 points et 10 assists sur une période de six matches dans une saison de NBA. Au-delà des totaux, c’est peut-être son efficacité qui impressionne le plus. Il shoote en effet à 54,7% sur l’ensemble de cette série. Mieux, ses tirs primés grimpent à… 56,9%!

Mieux, cette série historique aide grandement la franchise de l’Oregon a remonter la pente après un début de saison compliqué. Lors des six derniers cartons de Damian Lillard, Portland a remporté cinq matches et s’est parfaitement replacé dans la course aux play-off.