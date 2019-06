Plusieurs centaines de milliers de personnes se sont réunies lundi dans les rues de Toronto pour acclamer les joueurs de basket des Raptors, de retour dans leur ville d'origine après avoir remporté le trophée de la NBA la semaine dernière.

Les Raptors, emmenés par leur joueur vedette Kawhi Leonard, ont battu le double tenant du titre Golden State par 114 à 110 lors du sixième match de la finale, devenant la première équipe non-américaine à remporter le titre le plus convoité du basket.

Nathan Square envahi

Des centaines de milliers de supporters vêtus de rouge et noir, les couleurs de l'équipe, ont noirci Nathan Square, place emblématique devant la mairie du cœur économique du Canada, où la parade devait s'achever en lundi après-midi.

«Un jour comme aujourd'hui où ma ville a gagné le championnat, c'est absolument incroyable. J'ai pris un jour de congé aujourd'hui. J'ai appelé mon patron pour lui dire que je ne viendrai pas au travail, il m'a dit de ne pas m'inquiéter car il ne viendrait pas non plus», s'exclame Adrian Griffin, 46 ans venu assister à la parade avec sa famille.

En milieu de matinée, les joueurs sont partis du sud-ouest de Toronto et ont entamé leur lente procession pour rejoindre le centre-ville en passant par le boulevard longeant le lac Ontario.

5% de la population canadienne

Sur leur passage, les supporteurs crient en agitant pancartes et drapeaux au passage des joueurs, qui saluent la foule en buvant du champagne sur des bus rouge et noir roulant au pas.

Contactée par l'AFP, la police de Toronto n'a pas donné de détails sur le nombre de personnes présentes pour le rassemblement, mais les organisateurs évoquent des chiffres allant jusqu'à 2 millions de personnes, soit plus de 5% de la population canadienne.

Le maire de Toronto, John Tory, a tweeté une lettre proclamant le 17 juin comme journée «We the North» (ndlr: «nous le Nord»), du slogan de l'équipe torontoise.

Almost parade time! The whole city is ready to celebrate our @Raptors on #WeTheNorthDay. #WeTheNorth pic.twitter.com/x2f28N3HLc