A Utah, le Jazz s'est défait au buzzer de Milwaukee (103-100) grâce à un tir derrière l'arc de sa recrue Bojan Bogdanovic à l'ultime seconde. Une feinte d'aller utiliser l'écran, un démarquage parfait et le No 44 a berné Khris Middleton pour déchirer le filet.

L'autre tir décisif de la nuit nous vient du Colorado où Denver a dominé Philadelphie (100-97) à une seconde de la sirène finale. Derrière d'un point au tableau d'affichage avant la dernière possession, les Nuggets peuvent remercier Nikola Jokic.

JOKIC FOR THE WIN ???? pic.twitter.com/TIkltrJ5XQ

A Portland, les Trail Blazers ont fini par tomber les armes à la main face à Brooklyn (119-115). La star de la franchise de l'Oregon, Damian Lillard, auteur de 60 points (!) a pourtant tout essayé mais Kyrie Irving (33) et les Nets ont eu le dernier mot.

L'autre carton offensif de la soirée est à mettre à l'actif de D'Angelo Russell, qui a passé 52 points à la défense des Wolves. Mais comme Lillard, le seul rescapé du cinq de base des Warriors a connu la défaite: Golden State s'est incliné en prolongation (125-119).

D'Angelo Russell : Career-high 52 points (19-37 shooting, 7-17 from 3 & 7-8 from the FT line), 9 rebounds, 5 assists & 3 steals in 40 minutes pic.twitter.com/rGzHo4Dt9T