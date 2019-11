On n'arrête plus Milwaukee. Les Bucks ont signé une dixième victoire consécutive en venant à bout de Cleveland (119-110), ce qui leur permet de conforter leur leadership à l'Est. Le Grec Giannis Antetokounmpo, «MVP» de la saison régulière 2018-2019, s'est une nouvelle fois illustré avec 33 points et 12 rebonds. Sans le «Greek Freak», décisif dans les moments importants, Milwaukee se serait peut-être fait rattraper par des Cavaliers qui ont lâché les chevaux après avoir compté 20 points de retard à l'issue des deux premiers quarts temps (67-47).

Les Lakers n'ont fait qu'une bouchée des Washington Wizards (125-103) pour également décrocher leur dixième succès d'affilée et continuer de caracoler en tête de la Conférence Ouest. Le tandem Anthony Davis-Lebron James a encore fonctionné, cumulant 49 points. Davis a terminé meilleur marqueur du match avec 26 points et a ajouté 13 rebonds. Le «King» a lui fini avec 23 points et s'est en outre montré altruiste (11 passes décisives). Le pivot des Lakers, JaVale McGee, a apporté sa pierre à l'édifice avec un double-double (15 pts, 11 rbds), profitant des espaces laissés par l'une des plus mauvaises défenses de la ligue.

Doncic brille encore

Battus mercredi à Boston (121-110), les Brooklyn Nets ont pris à domicile leur revanche sur les Celtics (112-107). Toujours privés de Kyrie Irving, ancien meneur de Boston raillé deux jours plus tôt en son absence dans le Massachusetts par les spectateurs du TD Garden, les Nets ont vite pris les commandes.

Luka Doncic n'en finit plus d'affoler les compteurs en NBA. A 20 ans, il ne s'est pas contenté d'égaler son record de points en NBA (42), mais il s'est aussi distingué avec 9 rebonds et 11 passes décisives pour permettre aux Dallas Mavericks de l'emporter sur le parquet des Phoenix Suns (120-113). Trae Young a lui aussi a égalé son record de points en carrière (49), mais cela n'a pas été suffisant pour éviter une défaite d'Atlanta, battu après prolongation par Indiana (105-104).

NBA. Résultats de vendredi: Indiana - Atlanta 105-104 ap. Miami - Golden State 122-105. Los Angeles Lakers - Washington 125-103. San Antonio - Los Angeles Clippers 107-97. Cleveland - Milwaukee 110-119. New York - Philadelphie 95-101. Portland - Chicago 107-103. Phoenix - Dallas 113-120. Memphis - Utah 94-103. Oklahoma City - La Nouvelle-Orléans 109-104. Detroit - Charlotte 107-110. Orlando - Toronto 83-90. Brooklyn - Boston 112-107. (AFP/nxp)