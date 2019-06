L'ailier américain Kevin Durant a annoncé dimanche qu'il quittait les Golden State Warriors, son équipe depuis 2016, pour rejoindre les Brooklyn Nets. Durant, 30 ans, a fait cette annonce sur les réseaux sociaux quelques secondes seulement après l'ouverture officielle de la période de transferts en NBA.

«Kevin Durant va signer avec les Brooklyn Nets. Il a confirmé qu'il signerait un contrat maximum avec les Brooklyn Nets lorsque la période de signature pour les agents libres débutera le 6 juillet», indique le compte Twitter de son entreprise de production TV, The Boardroom.

Durant a remporté deux titres de champion NBA et deux trophées de meilleur joueur des finales NBA en 2017 et 2018 sous le maillot de Golden State. Il avait rejoint la franchise de la baie de San Francisco en 2016 après neuf saisons à Seattle/Oklahoma City.

Pour beaucoup d'observateurs, les New York Knicks, qui n'ont plus participé aux play-offs depuis 2013, tenaient la corde pour le recruter. Il va bien rejoindre une franchise new-yorkaise, certes la moins connue des deux, mais celle qui lui offre le plus de garanties de participer aux play-offs, voire de viser le titre. Les Nets ont été éliminés dès le 1er tour des play-offs 2019 par Philadelphie (4-1).

Durant devrait toutefois manquer une grande partie, voire l'intégralité, de la saison 2019-20 à cause d'une blessure à un tendon d'Achille survenue durant la finale 2019 perdue par Golden State face à Torontro (4-2).

L'ailier ne devrait pas être la seule recrue de choix de Brooklyn. Les Nets auraient également finalisé l'arrivée du meneur Kyrie Irving, qui défendait depuis 2017 les couleurs des Boston Celtics. (afp/nxp)