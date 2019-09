Il semblerait que Nathan Jurkovitz avait tout prévu. Mardi soir, juste après la défaite lors du match aller du premier des deux tours de qualifications pour la Ligue des Champions contre l'Inter Brastislava (82-67), le joueur international de 3 x 3 nous avait dit être confiant quant à la capacité de réaction de sa formation du Fribourg Olympic vendredi, devant son public à Saint-Léonard. Et son plan s'est déroulé sans accroc...

Ou presque. Car ce sont les Slovaques qui ont viré en tête à la fin du premier quart-temps (14-19). Les hommes de Petar Aleksic ont alors sonné la révolte. Par l'intermédiaire de Timothy Derksen (16 points en 23 minutes) d'abord, puis grâce à Murphy Burnatowski (20 unités). Passé à côté de son sujet mardi en Slovaquie, le Canadien, appelé en renfort pour la Coupe d'Europe, a fait un bien fou. À la pause, les Fribourgeois avaient quasi fait tout leur retard (38-25).

Bien aidé par l'apport de Nathan Jurkovitz (11 pts 11 rebonds 4 interceptions) et celui de l'indispensable Xavier Pollard - +34 pour son équipe quand il est sur le terrain, Olympic a fini par dominer dans les grandes largeurs (89-50) l'Inter Brastilava. Le tout sans avoir aligné Babacar Touré, blessé aux adducteurs, et qui devait décider juste avant le match s'il devait jouer ou non selon son président Philippe De Gottrau. Il a bien fait de s'abstenir.

Jérémy Santallo