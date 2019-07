Après le transfert de Chris Paul contre Russell Westbrook entre Houston et Oklahoma City, la place de Clint Capela au Texas semble être consolidée. Le Genevois, qui avoue n'avoir pas souffert des rumeurs de transferts le concernant, pense au futur. Et ce futur pourrait peut-être concerner Thabo Sefolosha. Le Vaudois est en effet agent libre et ne restera pas à Utah, club avec qui il a joué lors des deux dernières saisons.

Cette issue semble désormais acquise: s'il poursuit sa carrière en NBA, Thabo Sefolosha quittera Salt Lake City. Le Jazz a en effet remercié tous les joueurs sur le départ par le biais d'une publication dans le journal de la ville. Parmi les noms cités, celui du Vaudois y figurait. A 35 ans, il pourrait possède un profil qui pourrait toutefois intéresser des équipes en manque de leaders et d'individualités expérimentées. Deux qualités de Thabo Sefolosha. «Je ne sais pas si en Suisse l'on se rend bien compte de sa longévité dans la ligue, avanté Clint Capela. Il y joue depuis 13 ans alors que tout va si vite en NBA. La carrière moyenne d'un joueur est de 4,7 années.»

«Il m'a inspiré»

Quid d'une signature aux Houston Rockets? C'est en tout cas loin d'être utopique. «C'est un joueur expérimenté qui a déjà disputé une finale de championnat avec le Thunder, a remarqué Clint Capela. C'est un bon défenseur capable de jouer sur plusieurs positions et c'est également une bonne présence dans le vestiaire.»

Le pivot des Rockets, en tout cas, verrait d'un très bon œil la venue de son compatriote au Texas. D'autant plus que c'est lui qui l'a inspiré à commencer le basket. «J'ai eu envie de jouer après l'avoir vu dans un match contre la France à Genève, avoue-t-il. C'est lui qui m'a montré la voie en prouvant que l'on pouvait être né en Suisse et tout de même évoluer en NBA.»

A son âge, Thabo Sefolosha a des chances de signer un contrat de courte durée avec une des équipes à la recherche d'un vétéran pour solidifier sa rotation. A Los Angeles (Clippers ou Lakers), Houston ou ailleurs, son sort n'est pas encore réglé. Mais dans le Texas, il a un support de choix avec Clint Capela. Affaire à suivre.