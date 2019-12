C'est peut-être le match du déclic pour Joel Embiid. Très ambitieux en début de saison, le Camerounais peine à donner sa pleine mesure avec les Philadelphia Sixers, entre un effectif renouvelé et des défenses qui le cible toujours plus. Les deux ex-gloires Shaquille O'Neal et Charles Barkley ne l'ont d'ailleurs pas raté il y a deux jours...

Shaquille O’Neal sur Joel Embiid: « On te le dit, tu peux être excellent. Tu ne joues pas assez dur. 22 points dans un match ce n’est pas assez pour que tu atteignes le niveau supérieur. Est-ce que tu veux être excellent ou simplement bon ? » #PhilaUnite — 76ers FR ???????? (@FR_Sixers) December 12, 2019

Mais jeudi, sur le parquet d'un autre cador de la conférence Est, le pivot aux mains en or a inscrit 38 points, son record depuis le début de l'exercice, pour porter sa formation à la victoire (115-109) et ainsi faire chuter les Boston Celtics pour la première fois - après dix succès de suite - dans leur antre du TG Garden.

What an awesome positive interaction between Joel Embiid, Shaquille O’Neal, and Charles Barkley.



Say what you want about Joel, but he’s handled this media storyline incredibly well. pic.twitter.com/HcyxE3UthP — Harrison Grimm (@HarrisonEGrimm) December 13, 2019

Dans les autres parties de la soirée, Luka Doncic a exporté ses talents à Mexico. Le jeune prodige de Dallas est devenu le premier joueur de l'histoire à réaliser un triple-double (41 points, 12 rebonds, 11 assists) lors d'un match disputé en-dehors des Etats/Unis ou du Canada. Et ses Mavericks ont battu Detroit 122-111.

41 PTS | 12 REB | 11 AST@luka7doncic becomes the first player in @NBAHistory to record a triple-double in a game played outside of the USA/Canada in the #NBAMexicoCityGames presented by Nike. #MFFL pic.twitter.com/Gb4AT9uDwh — NBA (@NBA) December 13, 2019

JSa