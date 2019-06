«Olympic, pour gagner, mangez du Lion!» C’était écrit sur une banderole, dans les gradins, dans le coin des Fribourgeois. Si le champion en titre a fini par passer à l’acte, les Genevois ont longtemps eu un tigre dans leur moteur.

Entre les deux premiers du championnat, cette finale des play-off a commencé de la plus belle des manières. Quelle belle bagarre. Mais aussi beaucoup de nervosité, des balles perdues et des tirs manqués. Et surtout, trop de fautes sifflées au visiteur qui avait pris cinq points d’avance à la 7e (8-13), profitant des 203 cm d’un d’Ilja Popov, longtemps intenable pour les hommes de Sainte-Croix.

Mais le géant russe allait rapidement commettre sa 3e faute au même titre que Arnaud Cotture et Terry Smith. «Dans ces conditions-là, j’ai été obligé de jouer différemment en changeant de fusil d’épaule, pestait le coach des Lions Vedran Bosnic, qui a cherché en vain la parade en défense. Si les Genevois se sont accrochés (41-38 à la pause puis encore 59-57 à la 31e), la classe de Timothy Derksen et le gros collectif de Saint-Léonard allaient prendre les devants (70-59, 35e) . «Si le début le match aurait pu tourner d’un côté comme de l’autre, on a su se montrer patient», se réjouissait Jérémy Jaunin ajoutant qu’il était important de remporter ce premier acte. «Avec onze rebonds de différence, c’est beaucoup trop», pestait encore le coach du Pommier, bien décidé à réagir mercredi dans cette salle où Olympic est bien décidé à manger encore du Lion....

Fribourg Olympic - Lions de Genève 83-72 (17-17 24-21 16-15 26-19)

Saint-Léonard, 1475 spectateurs. Arbitres: MM. Clivaz, Herbert et Pilet.

Fribourg Olympic: D. Mladjan 7, Touré 15, Derksen 18, Williamson 12, Jurkovitz 7; Louissaint 7, Jaunin 2, Gravet 5, Roberson 10.

Lions de Genève: Humphrey 11, Colter 8, M. Mladjan 8, Kovac 8, Popov 12; Kazadi 12, Smith 7, Cotture 6.

Notes: Fribourg Olympic sans Steinmann (blessé). Lions de Genève sans Kozic (blessé) ni Padgett (surnuméraire). Sorti pour cinq fautes: M. Mladjan (38e). (nxp)