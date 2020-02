L’armada fribourgeoise a fait la différence dimanche en finale de la Coupe de la Ligue. Olympic a fait parler la profondeur de son effectif pour faire craquer Neuchâtel (63-54). Courageux, à l’image de Bryan Colon qui joue malade, les Unionistes ont cédé en fin du troisième quart (perdu 15-10).

Ils n’ont donc pas pu répéter l’exploit réalisé samedi face à Genève, tenant du titre, en demi-finale (88-80). Ce deuxième gros choc en moins de 24 heures était de trop pour les hommes de Daniel Goethals. Ils n’ont pourtant pas démérité, menant au score à la pause (35-34) et encore à 13 minutes de la fin.

Les remplaçants fribourgeois ont fait la différence, notamment grâce à la défense agressive de Boris Mbala et aux 12 points de Brandon Garrett. Fribourg remporte ainsi le premier titre de sa saison et la sixième Coupe de la Ligue de son histoire (après 2018, 2010, 2009, 2008 et 2007). En tête du championnat, les champions en titre sont encore en liste pour le triplé. Un coup de force réalisé en 2018.