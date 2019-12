On l'avait laissé en pré-saison, promu mascotte d'un TD Garden garnis de supporters déguisées en Tacos géant. Le Sénégalais Tacko Fall a marqué, dans la nuit de vendredi à samedi, ses premiers en NBA lors de la victoires des Boston Celtics contre les Pistons de Detroit (114-93). Sa commotion subie fin octobre en se cognant au plafond après un entraînement n'est donc plus qu'un mauvais souvenir.

Réclamé par la foule alors que les Celtics déroulaient, le rookie Sénégalais de 2m26 a attendu trois minutes pour réaliser un gros contre et se retrouver dans une position favorable. Il a alors glissé un petit tir crochet, après deux feintes, qui a fait s'enflammer le Garden. Malgré une perte de balle après un série de dribbles un peu pataude, Tacko Fall a ensuite rentré un lancer franc et un dunk (5 pts et 2 rebonds). Même s'il ne fera pas (encore) gagné un match à Boston, le phénomène Tacko Fall a donc pris une nouvelle dimension à l'approche des Fêtes, comme dans tous les contes de fées qui se respectent.

Tacko Fall checks in at TD Garden for the first time in the regular season to a standing ovation ???? pic.twitter.com/lgL07t7qH5